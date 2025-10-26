26.10.2025
Смотреть онлайн Клодьенсе - Treviso 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Клодьенсе — Treviso, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Aldo e Dino Ballarin.
МСК, 9 тур, Стадион: Stadio Aldo e Dino Ballarin
Футбол. Италия - Серия D
Превью матча Клодьенсе — Treviso
Игры 9 тур
Комментарии к матчу