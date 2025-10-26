Смотреть онлайн Сантанжело - Sangiuliano City FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D: Сантанжело — Sangiuliano City FC, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Carlo Chiesa.
Превью матча Сантанжело — Sangiuliano City FC
Команда Сантанжело в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-7. Команда Sangiuliano City FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-5. Команда Сантанжело в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Sangiuliano City FC забивает 0, пропускает 1.