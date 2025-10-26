Превью матча Сантанжело — Sangiuliano City FC

Команда Сантанжело в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-7. Команда Sangiuliano City FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-5. Команда Сантанжело в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Sangiuliano City FC забивает 0, пропускает 1.