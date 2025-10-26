Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Футбол. Италия - Серия D : ASD Sora Calcio 1907 — Акила , 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча ASD Sora Calcio 1907 — Акила

Команда ASD Sora Calcio 1907 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-6. Команда Акила, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-6. Команда ASD Sora Calcio 1907 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Акила забивает 1, пропускает 1.