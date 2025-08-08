08.08.2025
Смотреть онлайн Alianza Vallenata U20 - Alianza Petrolera U20 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Лига U20: Alianza Vallenata U20 — Alianza Petrolera U20 . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Колумбия - Лига U20
Завершен
1 : 2
08 августа 2025
Alianza Petrolera U20
89'
90+4'
Счет после первого тайма 1:0
Alianza Petrolera U20
90+4'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Alianza Petrolera U20 - Угловой
30'
Alianza Vallenata U20 - Угловой
32'
Alianza Petrolera U20 - Угловой
41'
Alianza Vallenata U20 - 1-ый Гол
45'
Alianza Petrolera U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
78'
Alianza Petrolera U20 - Угловой
89'
Alianza Petrolera U20 - 2-ой Гол
90+4'
Alianza Petrolera U20 - 3-ий Гол
90+8'
Alianza Petrolera U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Alianza Vallenata U20 — Alianza Petrolera U20
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
13
41
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
1
10
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу