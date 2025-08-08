Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн Alianza Vallenata U20 - Alianza Petrolera U20 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Лига U20: Alianza Vallenata U20Alianza Petrolera U20 . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Колумбия - Лига U20
Alianza Vallenata U20
41'
Завершен
1 : 2
08 августа 2025
Alianza Petrolera U20
89'
90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Alianza Vallenata U20 icon
41'
Счет после первого тайма 1:0
Alianza Petrolera U20 icon
89'
Alianza Petrolera U20 icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Alianza Petrolera U20 - Угловой
30'
Угловой
Alianza Vallenata U20 - Угловой
32'
Угловой
Alianza Petrolera U20 - Угловой
41'
Alianza Vallenata U20 - 1-ый Гол
45'
Угловой
Alianza Petrolera U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
78'
Угловой
Alianza Petrolera U20 - Угловой
89'
Alianza Petrolera U20 - 2-ой Гол
90+4'
Alianza Petrolera U20 - 3-ий Гол
90+8'
Угловой
Alianza Petrolera U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Alianza Vallenata U20 — Alianza Petrolera U20

Статистика матча

Владение мячом
Alianza Vallenata U20 Alianza Vallenata U20
27%
Alianza Petrolera U20 Alianza Petrolera U20
73%
Атаки
13
41
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
1
10
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Верона Верона
Пиза Пиза
6 Февраля
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Осасуна Осасуна
6 Февраля
23:00
Юкурит Юкурит
КалПа КалПа
6 Февраля
19:30
Лидс Лидс
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
6 Февраля
23:00
Ильвес Ильвес
КооКоо КооКоо
6 Февраля
20:30
Унион Берлин Унион Берлин
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
6 Февраля
22:30
Олимпиакос Олимпиакос
Виртус Болонья Виртус Болонья
6 Февраля
22:15
Мец Мец
Лилль Лилль
6 Февраля
22:45
Лукко Лукко
ТПС ТПС
6 Февраля
19:30
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Милан Милан
6 Февраля
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA