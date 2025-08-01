01.08.2025
Смотреть онлайн ФК Нади - ФК Сува 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: ФК Нади — ФК Сува . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
ФК Сува - Угловой
8'
ФК Сува - Угловой
18'
ФК Сува - Угловой
29'
ФК Сува - Угловой
30'
ФК Сува - Угловой
34'
ФК Нади - Угловой
41'
ФК Сува - Угловой
56'
ФК Сува - Угловой
61'
ФК Сува - Угловой
71'
ФК Сува - Угловой
79'
ФК Сува - Угловой
86'
ФК Нади - Угловой
Превью матча ФК Нади — ФК Сува
История последних встреч
ФК Нади
ФК Сува
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.10.2025
ФК Нади
1:1
ФК Сува
Статистика матча
