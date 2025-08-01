Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн ФК Нади - ФК Сува 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: ФК НадиФК Сува . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Международные клубные товарищеские матчи
ФК Нади
Завершен
0 : 0
01 августа 2025
ФК Сува
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
ФК Сува - Угловой
8'
Угловой
ФК Сува - Угловой
18'
Угловой
ФК Сува - Угловой
29'
Угловой
ФК Сува - Угловой
30'
Угловой
ФК Сува - Угловой
34'
Угловой
ФК Нади - Угловой
41'
Угловой
ФК Сува - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Угловой
ФК Сува - Угловой
61'
Угловой
ФК Сува - Угловой
71'
Угловой
ФК Сува - Угловой
79'
Угловой
ФК Сува - Угловой
86'
Угловой
ФК Нади - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча ФК Нади — ФК Сува

История последних встреч

ФК Нади
ФК Нади
ФК Сува
ФК Нади
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.10.2025
ФК Нади
ФК Нади
1:1
ФК Сува
ФК Сува
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Нади ФК Нади
46%
ФК Сува ФК Сува
54%
Атаки
61
68
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
2
Комментарии к матчу
