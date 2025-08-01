01.08.2025
Смотреть онлайн Чорилльо - Плаза Амадор II 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Чорилльо — Плаза Амадор II . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Панама. Лига Prom. Футбол
Чорилльо
16'
37'
45+1'
49'
53'
63'
68'
Завершен
3 : 4
01 августа 2025
Чорилльо
16'
Чорилльо
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
Чорилльо
53'
Матч закончился со счётом 3:4
Текстовая трансляция
3'
Чорилльо - Угловой
5'
Чорилльо - Угловой
16'
Чорилльо - 1-ый Гол
28'
Чорилльо - Незабитый пенальти
32'
Plaza Amador Reserves - Незабитый пенальти
37'
Plaza Amador Reserves - 2-ой Гол
38'
Чорилльо - Угловой
42'
Plaza Amador Reserves - Угловой
45+1'
Чорилльо - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
49'
Plaza Amador Reserves - 4-ый Гол
53'
Чорилльо - 5-ый Гол
63'
Plaza Amador Reserves - 6-ый Гол
67'
Чорилльо - Угловой
68'
Plaza Amador Reserves - 7-ый Гол
72'
Чорилльо - Угловой
90+4'
Чорилльо - Угловой
Матч закончился со счётом 3:4
Превью матча Чорилльо — Плаза Амадор II
История последних встреч
Чорилльо
Плаза Амадор II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.10.2025
Плаза Амадор II
7:2
Чорилльо
Статистика матча
Владение мячом
33%
67%
Атаки
75
116
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
9
10
Комментарии к матчу