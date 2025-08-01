01.08.2025
Смотреть онлайн Ferroviaria SP Women U20 - Internacional Women U20 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato U20 Women: Ferroviaria SP Women U20 — Internacional Women U20 . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Campeonato U20 Women
Завершен
1 : 2
01 августа 2025
Internacional Women U20
1'
12'
Текстовая трансляция
1'
Internacional Women U20 - 1-ый Гол
6'
Ferroviaria Women U20 - Угловой
12'
Internacional Women U20 - 2-ой Гол
22'
Ferroviaria Women U20 - Угловой
26'
Ferroviaria Women U20 - Угловой
45+3'
Ferroviaria Women U20 - Угловой
60'
Ferroviaria Women U20 - Угловой
63'
Ferroviaria Women U20 - 3-ий Гол
69'
Ferroviaria Women U20 - Угловой
73'
Ferroviaria Women U20 - Угловой
79'
Ferroviaria Women U20 - Угловой
90+1'
Internacional Women U20 - Угловой
Превью матча Ferroviaria SP Women U20 — Internacional Women U20
История последних встреч
Ferroviaria SP Women U20
Internacional Women U20
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
07.08.2025
Internacional Women U20
1:1
Ferroviaria SP Women U20
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
134
107
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу