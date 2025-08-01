Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Ferroviaria SP Women U20 - Internacional Women U20 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato U20 Women: Ferroviaria SP Women U20Internacional Women U20 . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Campeonato U20 Women
Ferroviaria SP Women U20
63'
Завершен
1 : 2
01 августа 2025
Internacional Women U20
1'
12'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Internacional Women U20 icon
1'
Internacional Women U20 icon
12'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,3
Ferroviaria Women U20 icon
63'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,3
Текстовая трансляция
1'
Internacional Women U20 - 1-ый Гол
6'
Угловой
Ferroviaria Women U20 - Угловой
12'
Internacional Women U20 - 2-ой Гол
22'
Угловой
Ferroviaria Women U20 - Угловой
26'
Угловой
Ferroviaria Women U20 - Угловой
45+3'
Угловой
Ferroviaria Women U20 - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 1,3
60'
Угловой
Ferroviaria Women U20 - Угловой
63'
Ferroviaria Women U20 - 3-ий Гол
69'
Угловой
Ferroviaria Women U20 - Угловой
73'
Угловой
Ferroviaria Women U20 - Угловой
79'
Угловой
Ferroviaria Women U20 - Угловой
90+1'
Угловой
Internacional Women U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,3

Превью матча Ferroviaria SP Women U20 — Internacional Women U20

История последних встреч

Ferroviaria SP Women U20
Ferroviaria SP Women U20
Internacional Women U20
Ferroviaria SP Women U20
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
07.08.2025
Internacional Women U20
Internacional Women U20
1:1
Ferroviaria SP Women U20
Ferroviaria SP Women U20
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ferroviaria SP Women U20 Ferroviaria SP Women U20
58%
Internacional Women U20 Internacional Women U20
42%
Атаки
134
107
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
Адмирал Адмирал
28 Января
17:00
Спартак Спартак
Лада Лада
28 Января
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА ЦСКА
28 Января
19:30
Торпедо Торпедо
Северсталь Северсталь
28 Января
19:30
ПСЖ ПСЖ
Ньюкасл Ньюкасл
28 Января
23:00
AK Барс AK Барс
Салават Юлаев Салават Юлаев
28 Января
19:00
Наполи Наполи
Челси Челси
28 Января
23:00
Монако Монако
Ювентус Ювентус
28 Января
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Интер Милан Интер Милан
28 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
28 Января
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA