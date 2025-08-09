Фрибет 15000₽
09.08.2025

Смотреть онлайн Леонес Потоси - Насиональ Потоси 09.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияЧемпионат Боливии по баскетболу: Леонес ПотосиНасиональ Потоси . Начало встречи 09 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене COLISEO COMPOTOSI.

МСК, Арена: COLISEO COMPOTOSI
Чемпионат Боливии по баскетболу
Леонес Потоси
Завершен
21:22 10:26 14:13 9:19
54 : 80
09 августа 2025
Насиональ Потоси
Превью матча Леонес Потоси — Насиональ Потоси

Команда Леонес Потоси в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Насиональ Потоси, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 августа 2025 на поле команды Насиональ Потоси, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Леонес Потоси
Леонес Потоси
Насиональ Потоси
Леонес Потоси
1 победа
0 побед
100%
0%
12.08.2025
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
70:84
Леонес Потоси
Леонес Потоси
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
17
3-х очк. попадания
3
13
Реализовано штрафных
9
10
% реализации штрафных
45
76.9
Кол-во реализованных бросков
30
38
Комментарии к матчу
