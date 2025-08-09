Смотреть онлайн Леонес Потоси - Насиональ Потоси 09.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Леонес Потоси — Насиональ Потоси . Начало встречи 09 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене COLISEO COMPOTOSI.
21:22 10:26 14:13 9:19
Превью матча Леонес Потоси — Насиональ Потоси
Команда Леонес Потоси в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Насиональ Потоси, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 августа 2025 на поле команды Насиональ Потоси, в том матче победу одержали гостьи.