29.10.2025

Смотреть онлайн КД Агуила - Резерв - Fuerte San Francisco Reserves 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: КД Агуила - РезервFuerte San Francisco Reserves, 16 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Francisco Barraza.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Juan Francisco Barraza
Сальвадор - Резервная лига
КД Агуила - Резерв
Отменен
- : -
29 октября 2025
Fuerte San Francisco Reserves
Превью матча КД Агуила - Резерв — Fuerte San Francisco Reserves

Команда КД Агуила - Резерв в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Fuerte San Francisco Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-17. Команда КД Агуила - Резерв в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Fuerte San Francisco Reserves забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Fuerte San Francisco Reserves, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

КД Агуила - Резерв
КД Агуила - Резерв
Fuerte San Francisco Reserves
КД Агуила - Резерв
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Fuerte San Francisco Reserves
Fuerte San Francisco Reserves
1:2
КД Агуила - Резерв
КД Агуила - Резерв
Игры 16 тур
29.10.2025
КД Агуила - Резерв
-:-
Fuerte San Francisco Reserves
Отменен
13.10.2025
ФК Исидро Метапан - Резерв
3:3
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
Завершен
12.10.2025
CD Hercules Reserves
4:1
Zacatecoluca FC Reserves
Завершен
12.10.2025
КД Платенсе Сакатеколука II
2:2
Inter FA Reserves
Завершен
12.10.2025
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
1:1
CD Cacahuatique Reserves
Завершен
11.10.2025
ФАС - Резерв
5:0
Муниципал Лимено - Резерв
Завершен
