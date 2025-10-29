Превью матча КД Агуила - Резерв — Fuerte San Francisco Reserves

Команда КД Агуила - Резерв в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Fuerte San Francisco Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-17. Команда КД Агуила - Резерв в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Fuerte San Francisco Reserves забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Fuerte San Francisco Reserves, в том матче победу одержали гостьи.