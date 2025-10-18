Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по футболу : Zacatecoluca FC — ФАС , 17 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:45 по московскому времени .

Превью матча Zacatecoluca FC — ФАС

Команда Zacatecoluca FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-15. Команда ФАС, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 25-14. Команда Zacatecoluca FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФАС забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды ФАС, в том матче победу одержали хозяева.