Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Zacatecoluca FC - ФАС 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по футболу: Zacatecoluca FCФАС, 17 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:45 по московскому времени .

МСК, 17 тур
Чемпионат Сальвадора по футболу
Zacatecoluca FC
Отменен
- : -
18 октября 2025
ФАС
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Zacatecoluca FC — ФАС

Команда Zacatecoluca FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-15. Команда ФАС, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 25-14. Команда Zacatecoluca FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФАС забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды ФАС, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Zacatecoluca FC
Zacatecoluca FC
ФАС
Zacatecoluca FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.08.2025
ФАС
ФАС
4:1
Zacatecoluca FC
Zacatecoluca FC
Обзор
Игры 17 тур
20.10.2025
Муниципал Лимено
1:2
Агуила
Завершен
20.10.2025
Фуэрте Сан-Франциско
1:4
ФК Луис Анхель Фирпо
Завершен
20.10.2025
КД Какауатике
1:3
КД Платенсе Сакатеколука
Завершен
19.10.2025
Альянса Сан-Сальвадор
0:1
CD Hercules
Завершен
18.10.2025
Zacatecoluca FC
-:-
ФАС
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
PARIVISION PARIVISION
18 Ноября
17:00
Трактор Трактор
Металлург Металлург
18 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
18 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
Автомобилист Автомобилист
Нефтехимик Нефтехимик
18 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA