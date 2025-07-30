Превью матча Gen. Caballero Res. — Sp. Trinidense R.

Команда Gen. Caballero Res. в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Sp. Trinidense R., в том матче победу одержали гостьи.