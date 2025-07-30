Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Gen. Caballero Res. - Sp. Trinidense R. 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайПримера Дивизион Резерв, Апертура: Gen. Caballero Res.Sp. Trinidense R. . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:16 по московскому времени .

МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Gen. Caballero Res.
42'
76'
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Sp. Trinidense R.
Gen. Caballero Res. icon
42'
Счет после первого тайма 1:0
Gen. Caballero Res. icon
76'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
42'
Gen. Caballero Res. - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
55'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
57'
Угловой
Sp. Trinidense R. - Угловой
72'
Угловой
Sp. Trinidense R. - Угловой
73'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
76'
Gen. Caballero Res. - 2-ой Гол
88'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
90+1'
Sp. Trinidense R. - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Gen. Caballero Res. — Sp. Trinidense R.

Команда Gen. Caballero Res. в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Sp. Trinidense R., в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Gen. Caballero Res.
Gen. Caballero Res.
Sp. Trinidense R.
Gen. Caballero Res.
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.10.2025
Sp. Trinidense R.
Sp. Trinidense R.
0:3
Gen. Caballero Res.
Gen. Caballero Res.
Обзор
11.10.2025
Sp. Trinidense R.
Sp. Trinidense R.
0:3
Gen. Caballero Res.
Gen. Caballero Res.
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Gen. Caballero Res. Gen. Caballero Res.
42%
Sp. Trinidense R. Sp. Trinidense R.
58%
Атаки
93
100
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
8
4
Комментарии к матчу
