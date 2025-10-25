Смотреть онлайн Септември Симитли - FK Vitosha Bistrica 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Септември Симитли — FK Vitosha Bistrica, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Штурма.
Превью матча Септември Симитли — FK Vitosha Bistrica
Команда Септември Симитли в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-17. Команда FK Vitosha Bistrica, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 18-6. Команда Септември Симитли в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. FK Vitosha Bistrica забивает 2, пропускает 1.