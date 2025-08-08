Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Sergipe : КС Сержипи — Итабаяна , 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Joao Hora de Oliveira .

Превью матча КС Сержипи — Итабаяна

Команда КС Сержипи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 января 2026 на поле команды Итабаяна, в том матче победу одержали гостьи.