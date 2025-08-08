Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн КС Сержипи - Итабаяна 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Sergipe: КС СержипиИтабаяна, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Joao Hora de Oliveira.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Joao Hora de Oliveira
Brazil Copa Sergipe
КС Сержипи
Отложен
- : -
08 августа 2025
Итабаяна
Превью матча КС Сержипи — Итабаяна

Команда КС Сержипи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 января 2026 на поле команды Итабаяна, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

КС Сержипи
КС Сержипи
Итабаяна
КС Сержипи
2 побед
0 ничьих
1 победа
67%
0%
33%
22.01.2026
Итабаяна
Итабаяна
0:1
КС Сержипи
КС Сержипи
Обзор
09.09.2025
КС Сержипи
КС Сержипи
0:1
Итабаяна
Итабаяна
Обзор
21.08.2025
КС Сержипи
КС Сержипи
3:1
Итабаяна
Итабаяна
Обзор
