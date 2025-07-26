Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Masters FA L2 - Alliance United II 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаCanada League2 Ontario: Masters FA L2Alliance United II . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Canada League2 Ontario
Masters FA L2
Завершен
2 : 3
26 июля 2025
Alliance United II
Смотреть онлайн
Превью матча Masters FA L2 — Alliance United II

Статистика матча

Атаки
122
132
Угловые
5
4
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA