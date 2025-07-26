Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн 2 de Mayo Reserves - Sport. Luqueno Res. 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайПримера Дивизион Резерв, Апертура: 2 de Mayo ReservesSport. Luqueno Res. . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
2 de Mayo Reserves
Завершен
0 : 1
26 июля 2025
Sport. Luqueno Res.
24'
Смотреть онлайн
Sport. Luqueno Res. icon
24'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
24'
Sport. Luqueno Res. - 1-ый Гол
29'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
39'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
42'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
45+1'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
45+3'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
60'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
79'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
87'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
88'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
90'
Угловой
Sport. Luqueno Res. - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча 2 de Mayo Reserves — Sport. Luqueno Res.

История последних встреч

2 de Mayo Reserves
2 de Mayo Reserves
Sport. Luqueno Res.
2 de Mayo Reserves
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.10.2025
Sport. Luqueno Res.
Sport. Luqueno Res.
2:0
2 de Mayo Reserves
2 de Mayo Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
2 de Mayo Reserves 2 de Mayo Reserves
60%
Sport. Luqueno Res. Sport. Luqueno Res.
40%
Атаки
95
81
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
