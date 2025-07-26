26.07.2025
Assisense U23 - Mauaense U23 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста Серия B: Assisense U23 — Mauaense U23 . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия Паулиста Серия B
Assisense U23
43'
53'
Завершен
2 : 2
26 июля 2025
Mauaense U23
72'
77'
Текстовая трансляция
25'
Mauaense U23 - Угловой
35'
Mauaense U23 - Угловой
43'
Assisense U23 - 1-ый Гол
45+1'
Mauaense U23 - Угловой
45+2'
Mauaense U23 - Угловой
53'
Assisense U23 - 2-ой Гол
63'
Assisense U23 - Угловой
72'
Mauaense U23 - Угловой
72'
Mauaense U23 - 3-ий Гол
77'
Mauaense U23 - 4-ый Гол
84'
Mauaense U23 - Угловой
88'
Mauaense U23 - Угловой
90'
Mauaense U23 - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
40%
60%
Атаки
77
73
Угловые
1
8
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
3
9
