26.07.2025
Смотреть онлайн Nacional Asuncion - Gen. Caballero Res. 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Примера Дивизион Резерв, Апертура: Nacional Asuncion — Gen. Caballero Res. . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Nacional Asuncion
77'
81'
Завершен
2 : 1
26 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
9'
Nacional Asuncion - Угловой
9'
Nacional Asuncion - Угловой
14'
Nacional Asuncion - Угловой
15'
Nacional Asuncion - Угловой
46'
Nacional Asuncion - Угловой
61'
Gen. Caballero Res. - Угловой
61'
Gen. Caballero Res. - 1-ый Гол
70'
Nacional Asuncion - Угловой
71'
Nacional Asuncion - Угловой
73'
Nacional Asuncion - Незабитый пенальти
77'
Nacional Asuncion - 2-ой Гол
81'
Nacional Asuncion - 3-ий Гол
90+1'
Nacional Asuncion - Угловой
90+4'
Gen. Caballero Res. - Угловой
Превью матча Nacional Asuncion — Gen. Caballero Res.
История последних встреч
Nacional Asuncion
Gen. Caballero Res.
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.10.2025
Gen. Caballero Res.
0:2
Nacional Asuncion
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
59
103
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
3
2
