26.07.2025
Смотреть онлайн Экскурсионистас - Мидланд 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Метрополитана: Экскурсионистас — Мидланд, 6 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Coliseo del Bajo Belgrano.
МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Coliseo del Bajo Belgrano
Аргентина - Примера B Метрополитана
Экскурсионистас
81'
Завершен
1 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
8'
Мидланд - Угловой
17'
Экскурсионистас - Угловой
34'
Экскурсионистас - Угловой
40'
Мидланд - Угловой
45+1'
Мидланд - Угловой
45+2'
Мидланд - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
54'
Экскурсионистас - Угловой
58'
Мидланд - Угловой
61'
Экскурсионистас - Угловой
67'
Мидланд - Угловой
81'
Экскурсионистас - 1-ый Гол
88'
Экскурсионистас - Угловой
90+2'
Экскурсионистас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Превью матча Экскурсионистас — Мидланд
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
102
82
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу