26.07.2025
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Завершен
1 : 2
26 июля 2025
Вестон Вокерс - Резерв
26'
71'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
15'
Cooks Hill United Reserves - Угловой
15'
Cooks Hill United Reserves - Угловой
16'
Cooks Hill United Reserves - Угловой
16'
Cooks Hill United Reserves - Угловой
17'
Cooks Hill United Reserves - Угловой
26'
Вестон Вокерс - Резерв - 1-ый Гол
35'
Cooks Hill United Reserves - Угловой
42'
Cooks Hill United Reserves - Угловой
49'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
57'
Cooks Hill United Reserves - Угловой
71'
Вестон Вокерс - Резерв - 2-ой Гол
73'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
77'
Cooks Hill United Reserves - 3-ий Гол
80'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
Статистика матча
Атаки
97
134
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
2
2
