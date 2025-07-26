Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Cooks Hill United Reserves - Вестон Вокерс - Резерв 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Cooks Hill United ReservesВестон Вокерс - Резерв . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Cooks Hill United Reserves
77'
Завершен
1 : 2
26 июля 2025
Вестон Вокерс - Резерв
26'
71'
Смотреть онлайн
Вестон Вокерс - Резерв icon
26'
Счет после первого тайма 0:1
Вестон Вокерс - Резерв icon
71'
Cooks Hill United Reserves icon
77'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
15'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
16'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
16'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
17'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
26'
Вестон Вокерс - Резерв - 1-ый Гол
35'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
42'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
57'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
71'
Вестон Вокерс - Резерв - 2-ой Гол
73'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
77'
Cooks Hill United Reserves - 3-ий Гол
80'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Cooks Hill United Reserves — Вестон Вокерс - Резерв

Статистика матча

Атаки
97
134
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
2
2
