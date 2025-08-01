01.08.2025
Смотреть онлайн Альдосиви - Аргентинос Х 01.08.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Кубок Аргентины по футболу: Альдосиви — Аргентинос Х, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Хосе Мария Минелья.
МСК, 4 тур, Стадион: Эстадио Хосе Мария Минелья
Кубок Аргентины по футболу
Альдосиви
Cerato 45+1'
Завершен
1 : 2
01 августа 2025
Аргентинос Х
Alan Lescano 78'
Tomas Molina 84'
Cerato - Aldosivi
45+1'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Alan Lescano
78'
Tomas Molina
84'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2
Текстовая трансляция
10'
Аргентинос Х - Угловой
22'
Аргентинос Х - Угловой
27'
Аргентинос Х - Угловой
36'
Aldosivi - Угловой
42'
Аргентинос Х - Угловой
43'
Аргентинос Х - Угловой
45+1'
Cerato - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
48'
Аргентинос Х - Угловой
52'
Аргентинос Х - Угловой
63'
Аргентинос Х - Угловой
68'
Аргентинос Х - Угловой
78'
Alan Lescano - 2-ой Гол
84'
Tomas Molina - 3-ий Гол
88'
Aldosivi - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2
Превью матча Альдосиви — Аргентинос Х
Альдосиви
История последних встреч
Альдосиви
Аргентинос Х
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.09.2025
Альдосиви
0:2
Аргентинос Х
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
71
131
Угловые
2
9
Фолы
13
11
Удары (всего)
8
7
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу