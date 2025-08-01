Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Альдосиви - Аргентинос Х 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаКубок Аргентины по футболу: АльдосивиАргентинос Х, 4 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Хосе Мария Минелья.

МСК, 4 тур, Стадион: Эстадио Хосе Мария Минелья
Кубок Аргентины по футболу
Альдосиви
Cerato 45+1'
Завершен
1 : 2
01 августа 2025
Аргентинос Х
Alan Lescano 78'
Tomas Molina 84'
Смотреть онлайн
Cerato - Aldosivi icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Alan Lescano icon
78'
Tomas Molina icon
84'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Аргентинос Х - Угловой
22'
Угловой
Аргентинос Х - Угловой
27'
Угловой
Аргентинос Х - Угловой
36'
Угловой
Aldosivi - Угловой
42'
Угловой
Аргентинос Х - Угловой
43'
Угловой
Аргентинос Х - Угловой
45+1'
Cerato - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
48'
Угловой
Аргентинос Х - Угловой
52'
Угловой
Аргентинос Х - Угловой
63'
Угловой
Аргентинос Х - Угловой
68'
Угловой
Аргентинос Х - Угловой
78'
Alan Lescano - 2-ой Гол
84'
Tomas Molina - 3-ий Гол
88'
Угловой
Aldosivi - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2

Превью матча Альдосиви — Аргентинос Х

Альдосиви Альдосиви
1
Аргентина
Аксель Вернер
4
Аргентина
Rodrigo Gonzalez
33
Аргентина
Nicolas Zalazar
8
Аргентина
Эстебан Ролон
3
Парагвай
Fernando Aurelio Roman Villalba
13
Уругвай
Federico Gino
6
Аргентина
Joaquin Novillo
5
Аргентина
Roberto Agustin Bochi
7
Аргентина
Nathanael Guzman
11
Аргентина
Blas Agustin Palavecino
9
Уругвай
Junior Arias
Аргентинос Х Аргентинос Х
2
Аргентина
Tobias Palacio
25
Чили
Брайан Кортес
22
Уругвай
Leandro Lozano
16
Аргентина
Francisco Fabian Alvarez Alvarez
20
Аргентина
Sebastian Prieto
11
Аргентина
Nicolas Oroz
24
Аргентина
Federico Fattori
7
Lautaro Giaccone
10
Alan Lescano
47
Аргентина
Diego Porcel
27
Аргентина
Tomas Molina

История последних встреч

Альдосиви
Альдосиви
Аргентинос Х
Альдосиви
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.09.2025
Альдосиви
Альдосиви
0:2
Аргентинос Х
Аргентинос Х
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Альдосиви Альдосиви
50%
Аргентинос Х Аргентинос Х
50%
Атаки
71
131
Угловые
2
9
Фолы
13
11
Удары (всего)
8
7
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу
