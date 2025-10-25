Смотреть онлайн Стедоко - Roosendaal 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде: Стедоко — Roosendaal, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Стедоко — Roosendaal
Команда Стедоко в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда Roosendaal, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-15. Команда Стедоко в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Roosendaal забивает 1, пропускает 2.