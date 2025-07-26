26.07.2025
Смотреть онлайн Heidelberg Utd U23 - South Melbourne U23 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Heidelberg Utd U23 — South Melbourne U23 . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Heidelberg Utd U23
24'
32'
67'
Завершен
3 : 0
26 июля 2025
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
18'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
24'
Heidelberg Utd U23 - 1-ый Гол
32'
Heidelberg Utd U23 - 2-ой Гол
45+1'
South Melbourne U23 - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 2:0
67'
Heidelberg Utd U23 - 3-ий Гол
74'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
76'
South Melbourne U23 - Угловой
89'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
90+5'
South Melbourne U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Heidelberg Utd U23 — South Melbourne U23
Статистика матча
Атаки
35
56
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу