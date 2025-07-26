Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Altona Magic U23 - Avondale U23 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Altona Magic U23Avondale U23 . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Australia NPL Victoria U23
Altona Magic U23
36'
88'
Завершен
2 : 1
26 июля 2025
Avondale U23
57'
Смотреть онлайн
Altona Magic U23 icon
36'
Счет после первого тайма 1:0
Avondale U23 icon
57'
Altona Magic U23 icon
88'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Avondale U23 - Угловой
26'
Угловой
Avondale U23 - Угловой
36'
Altona Magic U23 - 1-ый Гол
39'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
39'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
40'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
40'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
44'
Угловой
Avondale U23 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
57'
Avondale U23 - 2-ой Гол
67'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
87'
Угловой
Avondale U23 - Угловой
88'
Altona Magic U23 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Altona Magic U23 — Avondale U23

Статистика матча

Атаки
101
110
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
7
8
