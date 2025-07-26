26.07.2025
Смотреть онлайн North Sunshine Eagles U23 - Manningham Utd Blues U23 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: North Sunshine Eagles U23 — Manningham Utd Blues U23 . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
Australia Victoria PL 1 U23
North Sunshine Eagles U23
24'
83'
Завершен
2 : 4
26 июля 2025
Manningham Utd Blues U23
27'
30'
33'
38'
Счет после первого тайма 1:4
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
13'
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
14'
North Sunshine Eagles U23 - Угловой
20'
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
24'
North Sunshine Eagles U23 - 1-ый Гол
27'
Manningham Utd Blues U23 - 2-ой Гол
30'
Manningham Utd Blues U23 - 3-ий Гол
33'
Manningham Utd Blues U23 - 4-ый Гол
38'
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
38'
Manningham Utd Blues U23 - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 1:4
59'
North Sunshine Eagles U23 - Угловой
69'
North Sunshine Eagles U23 - Угловой
81'
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
83'
North Sunshine Eagles U23 - 6-ый Гол
89'
North Sunshine Eagles U23 - Угловой
90'
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:4
Превью матча North Sunshine Eagles U23 — Manningham Utd Blues U23
Статистика матча
Атаки
61
60
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
0
2
Удары в створ ворот
6
11
Комментарии к матчу