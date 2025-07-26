Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн North Sunshine Eagles U23 - Manningham Utd Blues U23 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: North Sunshine Eagles U23Manningham Utd Blues U23 . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .

МСК
Australia Victoria PL 1 U23
North Sunshine Eagles U23
24'
83'
Завершен
2 : 4
26 июля 2025
Manningham Utd Blues U23
27'
30'
33'
38'
North Sunshine Eagles U23 icon
24'
Manningham Utd Blues U23 icon
27'
Manningham Utd Blues U23 icon
30'
Manningham Utd Blues U23 icon
33'
Manningham Utd Blues U23 icon
38'
Счет после первого тайма 1:4
North Sunshine Eagles U23 icon
83'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
14'
Угловой
North Sunshine Eagles U23 - Угловой
20'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
24'
North Sunshine Eagles U23 - 1-ый Гол
27'
Manningham Utd Blues U23 - 2-ой Гол
30'
Manningham Utd Blues U23 - 3-ий Гол
33'
Manningham Utd Blues U23 - 4-ый Гол
38'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
38'
Manningham Utd Blues U23 - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 1:4
59'
Угловой
North Sunshine Eagles U23 - Угловой
69'
Угловой
North Sunshine Eagles U23 - Угловой
81'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
83'
North Sunshine Eagles U23 - 6-ый Гол
89'
Угловой
North Sunshine Eagles U23 - Угловой
90'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:4

Превью матча North Sunshine Eagles U23 — Manningham Utd Blues U23

Статистика матча

Атаки
61
60
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
0
2
Удары в створ ворот
6
11
Комментарии к матчу
