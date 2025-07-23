23.07.2025
Смотреть онлайн Alliance United II - Masters FA L2 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League2 Ontario: Alliance United II — Masters FA L2 . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Canada League2 Ontario
Завершен
0 : 1
23 июля 2025
Превью матча Alliance United II — Masters FA L2
История последних встреч
Alliance United II
Masters FA L2
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.07.2025
Masters FA L2
2:3
Alliance United II
Статистика матча
Атаки
109
107
Угловые
6
1
