Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.07.2025

Смотреть онлайн Alliance United II - Masters FA L2 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаCanada League2 Ontario: Alliance United IIMasters FA L2 . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Canada League2 Ontario
Alliance United II
Завершен
0 : 1
23 июля 2025
Masters FA L2
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Alliance United II — Masters FA L2

История последних встреч

Alliance United II
Alliance United II
Masters FA L2
Alliance United II
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.07.2025
Masters FA L2
Masters FA L2
2:3
Alliance United II
Alliance United II
Обзор

Статистика матча

Атаки
109
107
Угловые
6
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Марсель Марсель
Ливерпуль Ливерпуль
21 Января
23:00
Аталанта Аталанта
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
21 Января
23:00
Челси Челси
Пафос ФК Пафос ФК
21 Января
23:00
Славия Прага Славия Прага
Барселона Барселона
21 Января
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
21 Января
23:00
Ювентус Ювентус
Бенфика Бенфика
21 Января
23:00
Ньюкасл Ньюкасл
ПСВ ПСВ
21 Января
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Фенербахче Фенербахче
21 Января
22:30
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Ratiopharm Ulm Ratiopharm Ulm
21 Января
22:30
Манреса Манреса
Нептунас Нептунас
21 Января
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA