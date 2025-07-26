Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Академия Пуэрто-Кабельо - Замора 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Академия Пуэрто-КабельоЗамора, 4 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Complejo Deportivo Socialista.

МСК, 4 тур, Стадион: Complejo Deportivo Socialista
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Академия Пуэрто-Кабельо
4'
45+2'
62'
Завершен
3 : 0
26 июля 2025
Замора
Смотреть онлайн
Академия Пуэрто-Кабельо icon
4'
Академия Пуэрто-Кабельо icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:0
Академия Пуэрто-Кабельо icon
62'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
4'
Академия Пуэрто-Кабельо - 1-ый Гол
18'
Угловой
Замора - Угловой
20'
Угловой
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
25'
Угловой
Замора - Угловой
25'
Угловой
Замора - Угловой
32'
Угловой
Замора - Угловой
45+2'
Академия Пуэрто-Кабельо - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
55'
Угловой
Замора - Угловой
62'
Академия Пуэрто-Кабельо - 3-ий Гол
73'
Угловой
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Академия Пуэрто-Кабельо — Замора

История последних встреч

Академия Пуэрто-Кабельо
Академия Пуэрто-Кабельо
Замора
Академия Пуэрто-Кабельо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.10.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
Академия Пуэрто-Кабельо
3:0
Замора
Замора
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Академия Пуэрто-Кабельо Академия Пуэрто-Кабельо
50%
Замора Замора
50%
Атаки
73
116
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
4
13
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
