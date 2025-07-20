20.07.2025
Смотреть онлайн Subiaco AFC 2 Women - Mandurah City FC - Женщины 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Западная Австралия - Лига штата 1 - Женщины: Subiaco AFC 2 Women — Mandurah City FC - Женщины . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 07:46 по московскому времени .
МСК
Австралия - Западная Австралия - Лига штата 1 - Женщины
Завершен
1 : 1
20 июля 2025
Превью матча Subiaco AFC 2 Women — Mandurah City FC - Женщины
Статистика матча
Атаки
59
79
Угловые
0
4
