20.07.2025
Смотреть онлайн North Perth Utd (R) - Morley Windmills SC Reserves 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Sunday League Premier Division Reserve: North Perth Utd (R) — Morley Windmills SC Reserves . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Sunday League Premier Division Reserve
Завершен
1 : 0
20 июля 2025
Превью матча North Perth Utd (R) — Morley Windmills SC Reserves
Статистика матча
Атаки
64
51
Угловые
5
5
Комментарии к матчу