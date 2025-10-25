Смотреть онлайн Yambol 2015 - Haskovo 1957 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Yambol 2015 — Haskovo 1957, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tundzha Stadium.
Превью матча Yambol 2015 — Haskovo 1957
Команда Yambol 2015 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-12. Команда Haskovo 1957, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-15. Команда Yambol 2015 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Haskovo 1957 забивает 1, пропускает 2.