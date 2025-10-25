Смотреть онлайн Sekirovo - Lokomotiv Plovdiv II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Sekirovo — Lokomotiv Plovdiv II, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Sekirovo — Lokomotiv Plovdiv II
Команда Sekirovo в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-14. Команда Lokomotiv Plovdiv II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-9. Команда Sekirovo в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Lokomotiv Plovdiv II забивает 1, пропускает 1.