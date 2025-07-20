20.07.2025
Смотреть онлайн Ho Chi Minh City U21 - Вьеттел (21) 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Чемпионат Вьетнама до 21 года: Ho Chi Minh City U21 — Вьеттел (21) . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Ho Chi Minh City U21
29'
72'
74'
Завершен
3 : 4
20 июля 2025
Вьеттел (21)
18'
47'
56'
61'
Вьеттел (21)
18'
Счет после первого тайма 1:1
Вьеттел (21)
47'
Вьеттел (21)
56'
Вьеттел (21)
61'
Матч закончился со счётом 3:4
Текстовая трансляция
12'
Вьеттел (21) - Угловой
13'
Вьеттел (21) - Угловой
18'
Вьеттел (21) - 1-ый Гол
29'
Ho Chi Minh City U21 - 2-ой Гол
33'
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
38'
Вьеттел (21) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Вьеттел (21) - 3-ий Гол
50'
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
56'
Вьеттел (21) - 4-ый Гол
57'
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
60'
Вьеттел (21) - Угловой
61'
Вьеттел (21) - 5-ый Гол
63'
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
71'
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
72'
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
72'
Ho Chi Minh City U21 - 6-ый Гол
74'
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
74'
Ho Chi Minh City U21 - 7-ый Гол
85'
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
90+2'
Вьеттел (21) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:4
Превью матча Ho Chi Minh City U21 — Вьеттел (21)
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
67
54
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
12
6
Комментарии к матчу