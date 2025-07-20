Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Ho Chi Minh City U21 - Вьеттел (21) 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВьетнамЧемпионат Вьетнама до 21 года: Ho Chi Minh City U21Вьеттел (21) . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Ho Chi Minh City U21
29'
72'
74'
Завершен
3 : 4
20 июля 2025
Вьеттел (21)
18'
47'
56'
61'
Смотреть онлайн
Вьеттел (21) icon
18'
Ho Chi Minh City U21 icon
29'
Счет после первого тайма 1:1
Вьеттел (21) icon
47'
Вьеттел (21) icon
56'
Вьеттел (21) icon
61'
Ho Chi Minh City U21 icon
72'
Ho Chi Minh City U21 icon
74'
Матч закончился со счётом 3:4
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
13'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
18'
Вьеттел (21) - 1-ый Гол
29'
Ho Chi Minh City U21 - 2-ой Гол
33'
Угловой
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
38'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Вьеттел (21) - 3-ий Гол
50'
Угловой
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
56'
Вьеттел (21) - 4-ый Гол
57'
Угловой
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
60'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
61'
Вьеттел (21) - 5-ый Гол
63'
Угловой
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
71'
Угловой
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
72'
Угловой
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
72'
Ho Chi Minh City U21 - 6-ый Гол
74'
Угловой
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
74'
Ho Chi Minh City U21 - 7-ый Гол
85'
Угловой
Ho Chi Minh City U21 - Угловой
90+2'
Угловой
Вьеттел (21) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:4

Превью матча Ho Chi Minh City U21 — Вьеттел (21)

Статистика матча

Владение мячом
Ho Chi Minh City U21 Ho Chi Minh City U21
49%
Вьеттел (21) Вьеттел (21)
51%
Атаки
67
54
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
12
6
Комментарии к матчу
