Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.07.2025

Смотреть онлайн Gen. Caballero Res. - 2 de Mayo Reserves 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайПримера Дивизион Резерв, Апертура: Gen. Caballero Res.2 de Mayo Reserves . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Gen. Caballero Res.
51'
56'
Завершен
2 : 1
19 июля 2025
2 de Mayo Reserves
90+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Gen. Caballero Res. icon
51'
Gen. Caballero Res. icon
56'
2 de Mayo Reserves icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2
Текстовая трансляция
35'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
38'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
51'
Gen. Caballero Res. - 1-ый Гол
56'
Gen. Caballero Res. - 2-ой Гол
60'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
66'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
83'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
85'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
90+3'
2 de Mayo Reserves - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2

Превью матча Gen. Caballero Res. — 2 de Mayo Reserves

История последних встреч

Gen. Caballero Res.
Gen. Caballero Res.
2 de Mayo Reserves
Gen. Caballero Res.
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.09.2025
2 de Mayo Reserves
2 de Mayo Reserves
1:1
Gen. Caballero Res.
Gen. Caballero Res.
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Gen. Caballero Res. Gen. Caballero Res.
38%
2 de Mayo Reserves 2 de Mayo Reserves
62%
Атаки
81
97
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
ХК Сочи ХК Сочи
16 Января
19:30
ПСЖ ПСЖ
Лилль Лилль
16 Января
23:00
Пиза Пиза
Аталанта Аталанта
16 Января
22:45
Монако Монако
Лорьян Лорьян
16 Января
21:00
Эспаньол Эспаньол
Хирона Хирона
16 Января
23:00
Юкурит Юкурит
Сайпа Сайпа
16 Января
19:30
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
КооКоо КооКоо
16 Января
19:30
Пеликанс Пеликанс
КалПа КалПа
16 Января
19:30
Вердер Бремен Вердер Бремен
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
16 Января
22:30
Эссят Эссят
Ильвес Ильвес
16 Января
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA