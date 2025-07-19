19.07.2025
Смотреть онлайн Gen. Caballero Res. - 2 de Mayo Reserves 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Примера Дивизион Резерв, Апертура: Gen. Caballero Res. — 2 de Mayo Reserves . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Gen. Caballero Res.
51'
56'
Завершен
2 : 1
19 июля 2025
2 de Mayo Reserves
90+3'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
2 de Mayo Reserves
90+3'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2
Текстовая трансляция
35'
Gen. Caballero Res. - Угловой
38'
2 de Mayo Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
51'
Gen. Caballero Res. - 1-ый Гол
56'
Gen. Caballero Res. - 2-ой Гол
60'
2 de Mayo Reserves - Угловой
66'
2 de Mayo Reserves - Угловой
83'
2 de Mayo Reserves - Угловой
85'
2 de Mayo Reserves - Угловой
90+3'
2 de Mayo Reserves - 3-ий Гол
90+5'
Gen. Caballero Res. - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2
Превью матча Gen. Caballero Res. — 2 de Mayo Reserves
История последних встреч
Gen. Caballero Res.
2 de Mayo Reserves
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.09.2025
2 de Mayo Reserves
1:1
Gen. Caballero Res.
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
81
97
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу