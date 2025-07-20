Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Nippon Steel Oita - KMG Holdings 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Nippon Steel OitaKMG Holdings . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Nippon Steel Oita
Завершен
0 : 1
20 июля 2025
KMG Holdings
36'
Смотреть онлайн
KMG Holdings icon
36'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Nippon Steel Oita - Угловой
36'
KMG Holdings - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
80'
Угловой
Nippon Steel Oita - Угловой
90+1'
Угловой
KMG Holdings - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Nippon Steel Oita — KMG Holdings

Статистика матча

Владение мячом
Nippon Steel Oita Nippon Steel Oita
49%
KMG Holdings KMG Holdings
51%
Атаки
90
99
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
