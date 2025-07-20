20.07.2025
Смотреть онлайн Nippon Steel Oita - KMG Holdings 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Nippon Steel Oita — KMG Holdings . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 1
20 июля 2025
KMG Holdings
36'
Текстовая трансляция
13'
Nippon Steel Oita - Угловой
36'
KMG Holdings - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
80'
Nippon Steel Oita - Угловой
90+1'
KMG Holdings - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Nippon Steel Oita — KMG Holdings
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
90
99
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу