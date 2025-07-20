20.07.2025
Смотреть онлайн KUFC Nankoku - Tadotsu FC 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: KUFC Nankoku — Tadotsu FC . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
KUFC Nankoku
21'
Завершен
1 : 1
20 июля 2025
Tadotsu FC
45+5'
Текстовая трансляция
14'
Tadotsu FC - Угловой
21'
KUFC Nankoku - 1-ый Гол
34'
KUFC Nankoku - Угловой
45+5'
Tadotsu FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
49'
KUFC Nankoku - Угловой
54'
Tadotsu FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,0
Превью матча KUFC Nankoku — Tadotsu FC
Статистика матча
Атаки
54
61
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
5
2
