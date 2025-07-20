Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Клуб Кавасоэ - Вероскронос Цуно 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Клуб КавасоэВероскронос Цуно . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Клуб Кавасоэ
6'
Завершен
1 : 8
20 июля 2025
Вероскронос Цуно
33'
36'
40'
45'
66'
85'
90+1'
90+5'
Смотреть онлайн
Клуб Кавасоэ icon
6'
Вероскронос Цуно icon
33'
Вероскронос Цуно icon
36'
Вероскронос Цуно icon
40'
Вероскронос Цуно icon
45'
Счет после первого тайма 1:4
Вероскронос Цуно icon
66'
Вероскронос Цуно icon
85'
Вероскронос Цуно icon
90+1'
Вероскронос Цуно icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:8
Текстовая трансляция
6'
Клуб Кавасоэ - 1-ый Гол
28'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
33'
Вероскронос Цуно - 2-ой Гол
36'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
36'
Вероскронос Цуно - 3-ий Гол
40'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
40'
Вероскронос Цуно - 4-ый Гол
42'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
45'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
45'
Вероскронос Цуно - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 1:4
47'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
48'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
48'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
57'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
57'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
65'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
66'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
66'
Вероскронос Цуно - 6-ый Гол
73'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
77'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
85'
Вероскронос Цуно - 7-ый Гол
87'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
90+1'
Вероскронос Цуно - 8-ый Гол
90+4'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
90+5'
Вероскронос Цуно - 9-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:8

Превью матча Клуб Кавасоэ — Вероскронос Цуно

Статистика матча

Владение мячом
Клуб Кавасоэ Клуб Кавасоэ
21%
Вероскронос Цуно Вероскронос Цуно
79%
Атаки
49
69
Угловые
0
16
Удары мимо ворот
1
12
Удары в створ ворот
3
19
Комментарии к матчу
