20.07.2025
Смотреть онлайн Клуб Кавасоэ - Вероскронос Цуно 20.07.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Клуб Кавасоэ
6'
Завершен
1 : 8
20 июля 2025
Вероскронос Цуно
33'
36'
40'
45'
66'
85'
90+1'
90+5'
Матч закончился со счётом 1:8
Текстовая трансляция
6'
Клуб Кавасоэ - 1-ый Гол
28'
Вероскронос Цуно - Угловой
33'
Вероскронос Цуно - 2-ой Гол
36'
Вероскронос Цуно - Угловой
36'
Вероскронос Цуно - 3-ий Гол
40'
Вероскронос Цуно - Угловой
40'
Вероскронос Цуно - 4-ый Гол
42'
Вероскронос Цуно - Угловой
45'
Вероскронос Цуно - Угловой
45'
Вероскронос Цуно - 5-ый Гол
47'
Вероскронос Цуно - Угловой
48'
Вероскронос Цуно - Угловой
48'
Вероскронос Цуно - Угловой
57'
Вероскронос Цуно - Угловой
57'
Вероскронос Цуно - Угловой
65'
Вероскронос Цуно - Угловой
66'
Вероскронос Цуно - Угловой
66'
Вероскронос Цуно - 6-ый Гол
73'
Вероскронос Цуно - Угловой
77'
Вероскронос Цуно - Угловой
85'
Вероскронос Цуно - 7-ый Гол
87'
Вероскронос Цуно - Угловой
90+1'
Вероскронос Цуно - 8-ый Гол
90+4'
Вероскронос Цуно - Угловой
90+5'
Вероскронос Цуно - 9-ый Гол
Превью матча Клуб Кавасоэ — Вероскронос Цуно
Статистика матча
Владение мячом
21%
79%
Атаки
49
69
Угловые
0
16
Удары мимо ворот
1
12
Удары в створ ворот
3
19
Комментарии к матчу