18.07.2025
Смотреть онлайн Хапоэль Раанана - Ирони Модиин 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Хапоэль Раанана — Ирони Модиин . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Хапоэль Раанана
60'
Завершен
1 : 2
18 июля 2025
Ирони Модиин
8'
12'
Ирони Модиин
8'
Ирони Модиин
12'
Счет после первого тайма 0:2
Хапоэль Раанана
60'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
8'
Ирони Модиин - 1-ый Гол
12'
Ирони Модиин - 2-ой Гол
39'
Хапоэль Раанана - Угловой
40'
Хапоэль Раанана - Угловой
41'
Хапоэль Раанана - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
60'
Хапоэль Раанана - Угловой
60'
Хапоэль Раанана - 3-ий Гол
62'
Хапоэль Раанана - Угловой
68'
Хапоэль Раанана - Угловой
74'
Ирони Модиин - Угловой
78'
Ирони Модиин - Угловой
87'
Ирони Модиин - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Хапоэль Раанана — Ирони Модиин
История последних встреч
Хапоэль Раанана
Ирони Модиин
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.12.2025
Ирони Модиин
1:2
Хапоэль Раанана
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
110
79
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
8
7
Комментарии к матчу