18.07.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Раанана - Ирони Модиин 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: Хапоэль РаананаИрони Модиин . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Хапоэль Раанана
60'
Завершен
1 : 2
18 июля 2025
Ирони Модиин
8'
12'
Смотреть онлайн
Ирони Модиин icon
8'
Ирони Модиин icon
12'
Счет после первого тайма 0:2
Хапоэль Раанана icon
60'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
8'
Ирони Модиин - 1-ый Гол
12'
Ирони Модиин - 2-ой Гол
39'
Угловой
Хапоэль Раанана - Угловой
40'
Угловой
Хапоэль Раанана - Угловой
41'
Угловой
Хапоэль Раанана - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
60'
Угловой
Хапоэль Раанана - Угловой
60'
Хапоэль Раанана - 3-ий Гол
62'
Угловой
Хапоэль Раанана - Угловой
68'
Угловой
Хапоэль Раанана - Угловой
74'
Угловой
Ирони Модиин - Угловой
78'
Угловой
Ирони Модиин - Угловой
87'
Угловой
Ирони Модиин - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Хапоэль Раанана — Ирони Модиин

История последних встреч

Хапоэль Раанана
Хапоэль Раанана
Ирони Модиин
Хапоэль Раанана
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.12.2025
Ирони Модиин
Ирони Модиин
1:2
Хапоэль Раанана
Хапоэль Раанана
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана
55%
Ирони Модиин Ирони Модиин
45%
Атаки
110
79
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
8
7
Комментарии к матчу
