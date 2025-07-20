Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Бродмедоу Мэджик - Резерв - ФК Тэйтленд - Резерв 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Бродмедоу Мэджик - РезервФК Тэйтленд - Резерв . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Бродмедоу Мэджик - Резерв
85'
Завершен
1 : 2
20 июля 2025
ФК Тэйтленд - Резерв
47'
58'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
ФК Тэйтленд - Резерв icon
47'
ФК Тэйтленд - Резерв icon
58'
Бродмедоу Мэджик - Резерв icon
85'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
11'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
26'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
47'
ФК Тэйтленд - Резерв - 1-ый Гол
58'
ФК Тэйтленд - Резерв - 2-ой Гол
60'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
66'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
80'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
81'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
82'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
85'
Бродмедоу Мэджик - Резерв - 3-ий Гол
90'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Бродмедоу Мэджик - Резерв — ФК Тэйтленд - Резерв

История последних встреч

Бродмедоу Мэджик - Резерв
Бродмедоу Мэджик - Резерв
ФК Тэйтленд - Резерв
Бродмедоу Мэджик - Резерв
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.07.2025
ФК Тэйтленд - Резерв
ФК Тэйтленд - Резерв
1:3
Бродмедоу Мэджик - Резерв
Бродмедоу Мэджик - Резерв
Обзор

Статистика матча

Атаки
48
67
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
