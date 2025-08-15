Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Malut United FC - Бали Юнайтед 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндонезияЧемпионат Индонезии по футболу. Лига 1: Malut United FCБали Юнайтед, 2 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Чемпионат Индонезии по футболу. Лига 1
Malut United FC
25'
32'
90+10'
Завершен
3 : 3
15 августа 2025
Бали Юнайтед
22'
62'
90'
Смотреть онлайн
Бали Юнайтед icon
22'
Malut United FC icon
25'
Malut United FC icon
32'
Бали Юнайтед icon
62'
Бали Юнайтед icon
90'
Malut United FC icon
90+10'
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Бали Юнайтед - Угловой
13'
Угловой
Бали Юнайтед - Угловой
18'
Угловой
Бали Юнайтед - Угловой
22'
Угловой
Malut United FC - Угловой
22'
Бали Юнайтед - 1-ый Гол
25'
Malut United FC - 2-ой Гол
32'
Malut United FC - 3-ий Гол
40'
Угловой
Бали Юнайтед - Угловой
44'
Угловой
Malut United FC - Угловой
61'
Угловой
Бали Юнайтед - Угловой
62'
Бали Юнайтед - 4-ый Гол
75'
Бали Юнайтед - Незабитый пенальти
83'
Угловой
Бали Юнайтед - Угловой
90'
Угловой
Malut United FC - Угловой
90'
Бали Юнайтед - 5-ый Гол
90+10'
Malut United FC - 6-ый Гол
Превью матча Malut United FC — Бали Юнайтед

Malut United FC Malut United FC
7
Бразилия
Киро
19
Индонезия
Taufik Rustam
27
Индонезия
Safrudin Tahar
16
Колумбия
Wbeymar Angulo Mosquera
94
Бразилия
Alan
69
Индонезия
Manahati Lestusen
2
Бразилия
Nilson Junior
17
Бразилия
Давид Сильва
10
Испания
Тиронн Дель Пино Рамос
23
Индонезия
Yance Sayuri
4
Бразилия
Gustavo Moreno de Franca
Бали Юнайтед Бали Юнайтед
9
Черногория
Boris Kopitovic
4
Индонезия
Kadek Arel
2
Бразилия
Joao Vitor Ferrari Silva
24
Индонезия
Рикки Файрин Сапутра
8
Нидерланды
Йорги Брюин
10
Босния и Герцеговина
Mirza Mustafic
16
Rizky Febrianto
14
Нидерланды
Тим Рекевеу
18
Индонезия
I Kadek Agung Widnyana
7
Нидерланды
Теймен Гоппел
1
Нидерланды
Мике Хауптмейер

Статистика матча

Владение мячом
Malut United FC Malut United FC
47%
Бали Юнайтед Бали Юнайтед
53%
Атаки
67
59
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
0
3
Удары в створ ворот
6
6
Комментарии к матчу
