15.08.2025
Смотреть онлайн Malut United FC - Бали Юнайтед 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индонезия — Чемпионат Индонезии по футболу. Лига 1: Malut United FC — Бали Юнайтед, 2 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Чемпионат Индонезии по футболу. Лига 1
Malut United FC
Бали Юнайтед
22'
Malut United FC
25'
Malut United FC
32'
Бали Юнайтед
62'
Бали Юнайтед
90'
Malut United FC
90+10'
Текстовая трансляция
12'
Бали Юнайтед - Угловой
13'
Бали Юнайтед - Угловой
18'
Бали Юнайтед - Угловой
22'
Malut United FC - Угловой
22'
Бали Юнайтед - 1-ый Гол
25'
Malut United FC - 2-ой Гол
32'
Malut United FC - 3-ий Гол
40'
Бали Юнайтед - Угловой
44'
Malut United FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 2,3
61'
Бали Юнайтед - Угловой
62'
Бали Юнайтед - 4-ый Гол
75'
Бали Юнайтед - Незабитый пенальти
83'
Бали Юнайтед - Угловой
90'
Malut United FC - Угловой
90'
Бали Юнайтед - 5-ый Гол
90+10'
Malut United FC - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3 : 2,3
Превью матча Malut United FC — Бали Юнайтед
Malut United FC
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
67
59
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
0
3
Удары в створ ворот
6
6
Комментарии к матчу