30.07.2025

Смотреть онлайн Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: Насьональ ПотосиОриенте Петролеро, 6 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт.

МСК, 6 тур, Стадион: Витор Агустин Угарт
Bolivia Primera Division
Насьональ Потоси
Tobar 20'
Tobar 27'
Edisson Restrepo 64'
Jorge Rojas 82'
Завершен
4 : 1
30 июля 2025
Ориенте Петролеро
Вальтер Чала 51'
Смотреть онлайн
Tobar - Насьональ Потоси icon
20'
Tobar - Насьональ Потоси icon
27'
Счет после первого тайма 2:0
Вальтер Чала icon
51'
Edisson Restrepo icon
64'
Jorge Rojas icon
82'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
20'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
20'
Tobar - 1-ый Гол
27'
Tobar - 2-ой Гол
43'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
51'
Вальтер Чала - 3-ий Гол
60'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
63'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
64'
Edisson Restrepo - 4-ый Гол
82'
Jorge Rojas - 5-ый Гол
87'
Угловой
Ориенте Петролеро - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Насьональ Потоси — Ориенте Петролеро

История последних встреч

Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Ориенте Петролеро
Насьональ Потоси
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
13.11.2025
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
3:1
Ориенте Петролеро
Ориенте Петролеро
Обзор
20.09.2025
Ориенте Петролеро
Ориенте Петролеро
2:2
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
43%
Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро
57%
Атаки
56
83
Угловые
3
3
Фолы
13
6
Удары (всего)
9
9
Удары мимо ворот
3
12
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу
