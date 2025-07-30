30.07.2025
Смотреть онлайн Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Насьональ Потоси — Ориенте Петролеро, 6 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт.
МСК, 6 тур, Стадион: Витор Агустин Угарт
Bolivia Primera Division
Насьональ Потоси
Tobar 20'
Tobar 27'
Edisson Restrepo 64'
Jorge Rojas 82'
Завершен
4 : 1
30 июля 2025
Ориенте Петролеро
Вальтер Чала 51'
Счет после первого тайма 2:0
Вальтер Чала
51'
Edisson Restrepo
64'
Jorge Rojas
82'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
19'
Насьональ Потоси - Угловой
20'
Насьональ Потоси - Угловой
20'
Tobar - 1-ый Гол
27'
Tobar - 2-ой Гол
43'
Ориенте Петролеро - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
51'
Вальтер Чала - 3-ий Гол
60'
Ориенте Петролеро - Угловой
63'
Насьональ Потоси - Угловой
64'
Edisson Restrepo - 4-ый Гол
82'
Jorge Rojas - 5-ый Гол
87'
Ориенте Петролеро - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1
Превью матча Насьональ Потоси — Ориенте Петролеро
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
43%
Атаки
56
83
Угловые
3
3
Фолы
13
6
Удары (всего)
9
9
Удары мимо ворот
3
12
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу