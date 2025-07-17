Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Vaughan Azzurri L2 - Simcoe County Rovers FC L2 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаCanada League2 Ontario: Vaughan Azzurri L2Simcoe County Rovers FC L2 . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Canada League2 Ontario
Vaughan Azzurri L2
Завершен
3 : 2
17 июля 2025
Simcoe County Rovers FC L2
Превью матча Vaughan Azzurri L2 — Simcoe County Rovers FC L2

Статистика матча

Атаки
151
98
Угловые
9
5
