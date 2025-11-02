Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Белхатув - Ломза 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши - Лига III: БелхатувЛомза, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион ГКС.

МСК, 15 тур, Стадион: Стадион ГКС
Чемпионат Польши - Лига III
Белхатув
59'
Отменен
1 : 4
02 ноября 2025
Ломза
26'
29'
34'
Ломза icon
26'
Ломза icon
29'
Ломза icon
34'
Счет после первого тайма 0:3 : 4,1
Белхатув icon
59'
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Белхатув - Угловой
21'
Угловой
Белхатув - Угловой
26'
Ломза - 1-ый Гол
29'
Ломза - 2-ой Гол
34'
Ломза - 3-ий Гол
42'
Угловой
Ломза - Угловой
44'
Угловой
Ломза - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 4,1
49'
Угловой
Ломза - Угловой
59'
Белхатув - 4-ый Гол
77'
Угловой
Ломза - Угловой
84'
Угловой
Белхатув - Угловой

Превью матча Белхатув — Ломза

Команда Белхатув в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-25. Команда Ломза, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-6. Команда Белхатув в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Ломза забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Белхатув Белхатув
42%
Ломза Ломза
58%
Атаки
79
118
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
4
6
Игры 15 тур
02.11.2025
Белхатув
1:4
Ломза
Отменен
02.11.2025
Notec Czarnkow
3:1
Блекитни Старгард
Завершен
31.10.2025
Полония Ниса
0:4
Карконоше Еленя-Гура
Завершен
31.10.2025
Варта
1:0
ГКС Викелец
Завершен
31.10.2025
Chelmianka Chelm
2:1
Краковия Краков II
Завершен
31.10.2025
Star Starachowice
3:2
Чарни П
Завершен
31.10.2025
ФК Ключборк
2:0
Гурник Польковице
Завершен
31.10.2025
Wybrzeze Rewalskie Rewal
0:2
Polonia Sroda Wlkp
Отменен
31.10.2025
Stal Jasien
1:2
Carina Gubin
Завершен
31.10.2025
Pogon Nowe Skalmierzyce
1:0
Картузия Картузы
Завершен
31.10.2025
Sokol Kolbuszowa Dolna
1:5
ФК Островец-Свентокшиски
Завершен
31.10.2025
Sparta Kazimierza Wielka
0:3
Pogon Sokol Lubaczow
Завершен
31.10.2025
Пниовик Павловице Сласки
3:1
Медзь Легница-2
Завершен
31.10.2025
Slowianin Woliborz
1:1
Слеза Вроцлав
Завершен
31.10.2025
Kluczevia Stargard
0:1
Виктория Вжесня
Завершен
31.10.2025
CK Troszyn
1:1
Ягеллония Белосток II
Завершен
31.10.2025
Честохова
-:-
Sparta Katowice
Отменен
31.10.2025
Тлуховиа
0:2
ВДА Свеце
Завершен
31.10.2025
Забковия Забки
2:1
Znicz Biala Piska
Завершен
31.10.2025
Сталь Красник
0:1
Подласие БП
Завершен
31.10.2025
ЛЗС Старовице-Дольне
0:7
Лехия Зелёна-Гура
Завершен
31.10.2025
Уния Сважендз
0:1
Элана Т
Завершен
31.10.2025
Мажовечки
1:1
Томашув-Мазовецкий
Отменен
31.10.2025
Гурник Забже II
1:1
ЛКС Гочалковице Здруй
Завершен
30.10.2025
Вигри
4:1
КС Василькув
Завершен
Комментарии к матчу
