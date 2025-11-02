Смотреть онлайн Белхатув - Ломза 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III: Белхатув — Ломза, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион ГКС.
Превью матча Белхатув — Ломза
Команда Белхатув в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-25. Команда Ломза, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-6. Команда Белхатув в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Ломза забивает 2, пропускает 1.