19.07.2025
Смотреть онлайн Lake Macquarie Women - New Lambton FC Women 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Northern NSW Premier League Women: Lake Macquarie Women — New Lambton FC Women . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Northern NSW Premier League Women
Завершен
0 : 3
19 июля 2025
New Lambton FC Women
2'
31'
37'
Счет после первого тайма 0:3 : 0,0
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,0
Текстовая трансляция
2'
New Lambton FC Women - 1-ый Гол
31'
New Lambton FC Women - 2-ой Гол
37'
New Lambton FC Women - 3-ий Гол
44'
New Lambton FC Women - Угловой
45+2'
New Lambton FC Women - Угловой
58'
New Lambton FC Women - Угловой
74'
Lake Macquarie Women - Угловой
76'
Lake Macquarie Women - Угловой
Превью матча Lake Macquarie Women — New Lambton FC Women
Статистика матча
Атаки
86
110
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
10
Комментарии к матчу