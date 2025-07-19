Фрибет 15000₽
19.07.2025

Смотреть онлайн Lake Macquarie Women - New Lambton FC Women 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. Northern NSW Premier League Women: Lake Macquarie WomenNew Lambton FC Women . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
Австралия. Northern NSW Premier League Women
Lake Macquarie Women
Завершен
0 : 3
19 июля 2025
New Lambton FC Women
2'
31'
37'
New Lambton FC Women icon
2'
New Lambton FC Women icon
31'
New Lambton FC Women icon
37'
Счет после первого тайма 0:3 : 0,0
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,0
Текстовая трансляция
2'
New Lambton FC Women - 1-ый Гол
31'
New Lambton FC Women - 2-ой Гол
37'
New Lambton FC Women - 3-ий Гол
44'
Угловой
New Lambton FC Women - Угловой
45+2'
Угловой
New Lambton FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 0,0
58'
Угловой
New Lambton FC Women - Угловой
74'
Угловой
Lake Macquarie Women - Угловой
76'
Угловой
Lake Macquarie Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,0

Превью матча Lake Macquarie Women — New Lambton FC Women

Статистика матча

Атаки
86
110
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
4
10
Комментарии к матчу
