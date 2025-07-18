18.07.2025
Смотреть онлайн Adamstown Rosebud Women - Maitland FC Women 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Northern NSW Premier League Women: Adamstown Rosebud Women — Maitland FC Women . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Northern NSW Premier League Women
Завершен
1 : 1
18 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 3,0
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,0
Текстовая трансляция
41'
Maitland FC Women - Угловой
50'
Adamstown Rosebud Women - Угловой
50'
Adamstown Rosebud Women - Угловой
54'
Maitland FC Women - 1-ый Гол
68'
Adamstown Rosebud Women - 2-ой Гол
71'
Adamstown Rosebud Women - Угловой
73'
Adamstown Rosebud Women - Угловой
83'
Adamstown Rosebud Women - Угловой
84'
Adamstown Rosebud Women - Угловой
90+1'
Maitland FC Women - Угловой
90+2'
Maitland FC Women - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
41
65
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу