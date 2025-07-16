16.07.2025
Смотреть онлайн North Mississauga SC L2 - North Toronto L2 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League2 Ontario: North Mississauga SC L2 — North Toronto L2 . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Canada League2 Ontario
Завершен
0 : 3
16 июля 2025
Превью матча North Mississauga SC L2 — North Toronto L2
Статистика матча
Атаки
95
146
Угловые
5
7
Комментарии к матчу