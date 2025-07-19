Фрибет 15000₽
19.07.2025

Смотреть онлайн Стерт Лайонз - Резерв - Камберленд Юнайтед - Резерв 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Стерт Лайонз - РезервКамберленд Юнайтед - Резерв . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Стерт Лайонз - Резерв
35'
69'
Завершен
2 : 1
19 июля 2025
Камберленд Юнайтед - Резерв
29'
Камберленд Юнайтед - Резерв icon
29'
Стерт Лайонз - Резерв icon
35'
Счет после первого тайма 1:1
Стерт Лайонз - Резерв icon
69'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
16'
Угловой
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
23'
Угловой
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
29'
Камберленд Юнайтед - Резерв - 1-ый Гол
34'
Угловой
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
35'
Стерт Лайонз - Резерв - 2-ой Гол
39'
Угловой
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
45+1'
Угловой
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
54'
Угловой
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
69'
Стерт Лайонз - Резерв - 3-ий Гол
74'
Угловой
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
77'
Угловой
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Стерт Лайонз - Резерв — Камберленд Юнайтед - Резерв

Статистика матча

Атаки
71
58
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу
