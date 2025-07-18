18.07.2025
Смотреть онлайн Oakleigh Cannons U23 - Hume City U23 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Oakleigh Cannons U23 — Hume City U23 . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Завершен
1 : 2
18 июля 2025
Hume City U23
60'
77'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Hume City U23
60'
Hume City U23
77'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,2
Текстовая трансляция
8'
Hume City U23 - Угловой
19'
Hume City U23 - Угловой
29'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
31'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
51'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
53'
Oakleigh Cannons U23 - 1-ый Гол
60'
Hume City U23 - 2-ой Гол
77'
Hume City U23 - 3-ий Гол
80'
Hume City U23 - Угловой
82'
Hume City U23 - Угловой
90+2'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
Превью матча Oakleigh Cannons U23 — Hume City U23
Статистика матча
Атаки
60
87
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
11
7
Комментарии к матчу