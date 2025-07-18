Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Preston Lions U23 - Melbourne Knights U23 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Preston Lions U23Melbourne Knights U23 . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .

МСК
Australia NPL Victoria U23
Preston Lions U23
2'
12'
Завершен
2 : 1
18 июля 2025
Melbourne Knights U23
44'
Смотреть онлайн
Preston Lions U23 icon
2'
Preston Lions U23 icon
12'
Melbourne Knights U23 icon
44'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Preston Lions U23 - 1-ый Гол
12'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
12'
Preston Lions U23 - 2-ой Гол
29'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
29'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
41'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
44'
Melbourne Knights U23 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
62'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
67'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
74'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
88'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
89'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Preston Lions U23 — Melbourne Knights U23

Статистика матча

Атаки
79
91
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
3
8
