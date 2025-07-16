16.07.2025
Смотреть онлайн Ястшембе - ЛКС Гочалковице Здруй 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Ястшембе — ЛКС Гочалковице Здруй . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Завершен
0 : 2
16 июля 2025
ЛКС Гочалковице Здруй
7'
15'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
7'
ЛКС Гочалковице Здруй - 1-ый Гол
15'
ЛКС Гочалковице Здруй - 2-ой Гол
18'
Ястшембе - Угловой
19'
Ястшембе - Угловой
32'
ЛКС Гочалковице Здруй - Угловой
40'
ЛКС Гочалковице Здруй - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
68'
Ястшембе - Угловой
79'
ЛКС Гочалковице Здруй - Угловой
82'
Ястшембе - Угловой
90'
Ястшембе - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Ястшембе — ЛКС Гочалковице Здруй
Статистика матча
Владение мячом
41%
Атаки
66
67
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу