26.07.2025

Смотреть онлайн Санта Фе - Тигре 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: Санта ФеТигре, Четвертьфинал . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио 15 де Абриль. Судить этот матч будет Bryan Ferreyra.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Эстадио 15 де Абриль
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Санта Фе
Завершен
0 : 0
26 июля 2025
Тигре
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,5
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,5
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Санта Фе - Угловой
2'
Угловой
Санта Фе - Угловой
10'
Угловой
Санта Фе - Угловой
24'
Угловой
Санта Фе - Угловой
45+6'
Угловой
Санта Фе - Угловой
45+6'
Угловой
Санта Фе - Угловой
45+7'
Угловой
Санта Фе - Угловой
45+8'
Угловой
Санта Фе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,5
62'
Угловой
Санта Фе - Угловой
78'
Угловой
Санта Фе - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,5

Превью матча Санта Фе — Тигре

Команда Санта Фе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Тигре, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Санта Фе в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Тигре забивает 0, пропускает 0.

Санта Фе Санта Фе
1
Аргентина
Matias Tagliamonte
35
Аргентина
Lautaro Vargas
26
Аргентина
Juan Pablo Luduena
13
Аргентина
Valentin Fascendini
11
Аргентина
Mateo Del Blanco
20
Аргентина
Julian Palacios
30
Аргентина
Mauro Pitton
16
Аргентина
Mauricio Martinez
7
Аргентина
Франко Родриго Фрагапане
18
Аргентина
Lucas Gamba
25
Аргентина
Cristian Tarragona
Тренер
Аргентина
Леонардо Маделон
Тигре Тигре
12
Аргентина
Felipe Tomas Zenobio
4
Аргентина
Martin Ortega
2
Аргентина
Joaquin Laso
42
Уругвай
Рамон Ариас
6
Аргентина
Diego Sosa
10
Аргентина
Jabes Saralegui
27
Аргентина
Santiago Gonzalez
5
Аргентина
Bruno Leyes
33
Аргентина
Elias Cabrera
29
Аргентина
Ignacio Russo
18
Парагвай
Blas Armoa
Тренер
Аргентина
Клаудио Вивас

Статистика матча

Владение мячом
Санта Фе Санта Фе
48%
Тигре Тигре
52%
Атаки
96
96
Угловые
10
0
Фолы
8
14
Удары (всего)
8
3
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bryan Ferreyra ().

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Bryan Ferreyra назначал пенальти

