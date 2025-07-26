Смотреть онлайн Санта Фе - Тигре 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Санта Фе — Тигре, Четвертьфинал . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио 15 де Абриль. Судить этот матч будет Bryan Ferreyra.
Превью матча Санта Фе — Тигре
Команда Санта Фе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Тигре, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Санта Фе в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Тигре забивает 0, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bryan Ferreyra ().
За последние 4 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 0% (0 из 4 матчей) Bryan Ferreyra назначал пенальти