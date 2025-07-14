14.07.2025
Смотреть онлайн PVF U21 - Сонг Лам Нгхе Ан (21) 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Чемпионат Вьетнама до 21 года: PVF U21 — Сонг Лам Нгхе Ан (21) . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
PVF U21
2'
Завершен
1 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
2'
PVF U21 - Угловой
2'
PVF U21 - 1-ый Гол
23'
PVF U21 - Угловой
24'
PVF U21 - Угловой
37'
Сонг Лам Нгхе Ан (21) - 2-ой Гол
42'
PVF U21 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,0
56'
PVF U21 - Угловой
86'
PVF U21 - Угловой
Превью матча PVF U21 — Сонг Лам Нгхе Ан (21)
История последних встреч
PVF U21
Сонг Лам Нгхе Ан (21)
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
27.07.2025
PVF U21
1:1
Сонг Лам Нгхе Ан (21)
Статистика матча
Владение мячом
57%
Атаки
47
36
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу